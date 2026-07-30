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La promessa

ANTICIPAZIONI30 luglio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 31 luglio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda venerdì 31 luglio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà venerdì 31 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 31 luglio

Carlos De Austria (Riccardo) in una scena de La Promessa
Carlos De Austria (Riccardo) in una scena de La Promessa

Nella puntata di venerdì 31 luglio, il barone de Valladares blocca Catalina mentre cerca di fuggire in auto con i figli e la costringe - sotto minaccia - a lasciare lì i bambini e sparire per sempre.

Pia si accinge a partire per Aranjuez e si raccomanda a tutti perché badino al piccolo Diego. Petra è sempre più intrattabile: le domestiche notano la sua rigidità al collo e Samuel cerca di capire la ragione del suo atteggiamento.

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