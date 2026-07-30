Scopriamo cosa succederà venerdì 31 luglio nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di venerdì 31 luglio, il barone de Valladares blocca Catalina mentre cerca di fuggire in auto con i figli e la costringe - sotto minaccia - a lasciare lì i bambini e sparire per sempre.

Pia si accinge a partire per Aranjuez e si raccomanda a tutti perché badino al piccolo Diego. Petra è sempre più intrattabile: le domestiche notano la sua rigidità al collo e Samuel cerca di capire la ragione del suo atteggiamento.

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