Scopriamo cosa succederà mercoledì 29 luglio nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di mercoledì 29 luglio, Lorenzo spinge Leocadia a fargli sposare Angela rivelandole che sua figlia ha una relazione con Curro.

Leocadia si convince quando vede i due ragazzi baciarsi e promettersi di lasciare insieme la Promessa al più presto. Don Cristobal è sempre più convinto di mandare Pia ad Aranjuez, ma Manuel vuole vietargli il trasferimento. Infine, don Cristobal afferma di avere ottenuto il benestare dal marchese e da Leocadia.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google