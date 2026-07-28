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La promessa

ANTICIPAZIONI28 luglio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 29 luglio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 29 luglio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà mercoledì 29 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 29 luglio

Guillermo Serrano (Lorenzo) in una scena de La Promessa
Guillermo Serrano (Lorenzo) in una scena de La Promessa

Nella puntata di mercoledì 29 luglio, Lorenzo spinge Leocadia a fargli sposare Angela rivelandole che sua figlia ha una relazione con Curro.

Leocadia si convince quando vede i due ragazzi baciarsi e promettersi di lasciare insieme la Promessa al più presto. Don Cristobal è sempre più convinto di mandare Pia ad Aranjuez, ma Manuel vuole vietargli il trasferimento. Infine, don Cristobal afferma di avere ottenuto il benestare dal marchese e da Leocadia.

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