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La promessa

ANTICIPAZIONI27 luglio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 28 luglio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda martedì 28 luglio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà martedì 28 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 28 luglio

Alvaro Quintana (Tono) e Sara Font (Enora) in una scena de La Promessa
Alvaro Quintana (Tono) e Sara Font (Enora) in una scena de La Promessa

Nella puntata di martedì 28 luglio, il barone de Valladares minaccia Catalina e la sua famiglia. Lei teme per la sicurezza dei suoi figli e inizia a considerare l'idea di lasciare La Promessa. Confida ad Adriano il suo desiderio di partire per proteggerli, anche se questo significa abbandonare tutto.

Adriano resta combattuto tra il dovere e l'amore, incerto su quale decisione prendere.

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