Scopriamo cosa succederà martedì 28 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di martedì 28 luglio, il barone de Valladares minaccia Catalina e la sua famiglia. Lei teme per la sicurezza dei suoi figli e inizia a considerare l'idea di lasciare La Promessa. Confida ad Adriano il suo desiderio di partire per proteggerli, anche se questo significa abbandonare tutto.
Adriano resta combattuto tra il dovere e l'amore, incerto su quale decisione prendere.
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