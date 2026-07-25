Scopriamo cosa succederà domenica 26 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di domenica 26 luglio, Lope riprende conoscenza dopo aver battuto la testa. Catalina si rifiuta di arrendersi, ma questo non impedisce a Leocadia di cercare di manipolarla.
Santos decide di umiliare il padre assegnandogli i compiti più difficili in modo gratuito e Pia cerca di intervenire in difesa di Ricardo con don Cristobal.
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