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La promessa

ANTICIPAZIONI25 luglio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 26 luglio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 26 luglio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà domenica 26 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 26 luglio

Jacobo Di Centa (Barone Di Valladares) in una scena de La Promessa
Jacobo Di Centa (Barone Di Valladares) in una scena de La Promessa

Nella puntata di domenica 26 luglio, Lope riprende conoscenza dopo aver battuto la testa. Catalina si rifiuta di arrendersi, ma questo non impedisce a Leocadia di cercare di manipolarla.

Santos decide di umiliare il padre assegnandogli i compiti più difficili in modo gratuito e Pia cerca di intervenire in difesa di Ricardo con don Cristobal.

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