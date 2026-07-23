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La promessa

ANTICIPAZIONI23 luglio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 24 luglio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda venerdì 24 luglio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà venerdì 24 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 24 luglio

Marga Martinez (Petra) in una scena de La Promessa
Marga Martinez (Petra) in una scena de La Promessa

Nella puntata di venerdì 24 luglio, Manuel consiglia a Tono di non rivelare subito a Enora il suo desiderio di sposarla. Il ragazzo, però, le fa capire indirettamente le sue intenzioni.

Lorenzo affronta Leocadia e ritorna a parlare delle sue nozze con Angela. Martina diventerà dama della Fondazione della Vergine Miracolosa.

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