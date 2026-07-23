Scopriamo cosa succederà venerdì 24 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di venerdì 24 luglio, Manuel consiglia a Tono di non rivelare subito a Enora il suo desiderio di sposarla. Il ragazzo, però, le fa capire indirettamente le sue intenzioni.
Lorenzo affronta Leocadia e ritorna a parlare delle sue nozze con Angela. Martina diventerà dama della Fondazione della Vergine Miracolosa.
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