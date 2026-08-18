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La promessa

ANTICIPAZIONI18 agosto 2026

La Promessa, le anticipazioni del 19 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 19 agosto su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà mercoledì 19 agosto nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 19 agosto

Xavi Lock (Curro) in una scena de La promessa
Xavi Lock (Curro) in una scena de La promessa

Nella puntata di mercoledì 19 agosto, Leocadia mette Curro alle strette, lanciandogli una proposta azzardata: aiutarla a far sposare Angela con Beltran, così da impedire le nozze della giovane con il capitano. Il ragazzo non ha scelta: è costretto ad accettare il patto, pur di togliere la sua amata dalle grinfie di Lorenzo.

Nel frattempo, Vera risponde con freddezza a chi si preoccupa per lei, lasciando dietro di sé un clima di disagio e tensione.

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