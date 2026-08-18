Scopriamo cosa succederà mercoledì 19 agosto nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di mercoledì 19 agosto, Leocadia mette Curro alle strette, lanciandogli una proposta azzardata: aiutarla a far sposare Angela con Beltran, così da impedire le nozze della giovane con il capitano. Il ragazzo non ha scelta: è costretto ad accettare il patto, pur di togliere la sua amata dalle grinfie di Lorenzo.
Nel frattempo, Vera risponde con freddezza a chi si preoccupa per lei, lasciando dietro di sé un clima di disagio e tensione.
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