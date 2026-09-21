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La promessa
SOAP21 settembre 2026

La Promessa, le trame della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre

Scopriamo le trame delle puntate de La Promessa in onda dal 28 settembre al 4 ottobre su Rete 4
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Cosa accadrà negli episodi de La Promessa in onda dal 28 settembre al 4 ottobre ?

La Promessa, le trame dal 28 settembre al 4 ottobre

Alvaro Quintana (Tono) in una scena de La Promessa
Alvaro Quintana (Tono) in una scena de La Promessa

Teresa impone maggiore disciplina alla servitù, suscitando malumori. Manuel offre al capitano de la Mata il 25% della Promessa per rinunciare a sposare Angela.

Carlo racconta a Maria la sua difficile infanzia. Leocadia vuole mandare Angela agli esami dopo le nozze, ma Lorenzo si oppone. Angela ascolta la conversazione e scoppia a piangere.

Maria e Carlo si avvicinano, mentre lei continua a nascondere la gravidanza. Adriano organizza una cena per Martina, mentre Tono scopre che Enora continua a mentire.

Nel frattempo, Angela vede il suo abito da sposa e per l'agitazione ha uno svenimento.

Tono scopre la menzogna di Enora ma attende prima di parlarne. Maria appare sempre più stanca ma non ha intenzione di rivelare la sua gravidanza.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

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