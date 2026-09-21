Negli ultimi episodi de La Promessa, in onda dal 14 al 20 settembre su Rete 4, Adriano si scontra con Catalina in merito alle lettere che la ragazza ha scritto fingendo fossero da parte di Catalina.

Quando anche il resto della famiglia mette in discussione il suo comportamento, Martina sembra intenzionata ad allontanarsi dalla Promessa.



Alonso scopre che l'attività di don Luis, con cui Manuel è entrato in affari, è gestita per la maggioranza da duca de Carvajal y Cifuentes. La rivelazione fa aumentare i sospetti che Manuel già prova nei confronti di Enora, la quale gli aveva presentato don Luis e aveva insistito affinché lo scegliesse come fornitore.



Nel frattempo, i marchesi prendono parte alla festa data dal duca de Carvajal y Cifuentes, organizzata lo stesso giorno del matrimonio segreto tra Angela e Beltràn. A far saltare i piani di Leocadia, però, è la mossa a sorpresa del capitano Lorenzo, che si presenta senza preavviso tra gli invitati del duca e annuncia a tutti le sue imminenti nozze con Angela.



Dopo una lunga riflessione, padre Samuel si offre a Maria per aiutarla a crescere il figlio che porta in grembo: se lei vorrà, lui è disposto a lasciare l'abito e a prendersi cura del bambino come se fosse suo.



Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35 e il sabato in prima serata, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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