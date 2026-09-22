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ANTICIPAZIONI22 settembre 2026

La Promessa, le anticipazioni del 23 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 23 settembre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà mercoledì 23 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 23 settembre

Marta Costa (Angela) in una scena de La Promessa
Marta Costa (Angela) in una scena de La Promessa

Nella puntata di mercoledì 23 settembre, Angela è logorata dal senso di colpa per aver premuto il grilletto.

Nel frattempo, Curro si confida con Pia, mentre il capitano gli promette vendetta. Adriano e Martina si riconciliano, ma Jacobo teme che la loro storia sia ormai finita.

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