Scopriamo cosa succederà mercoledì 23 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di mercoledì 23 settembre, Angela è logorata dal senso di colpa per aver premuto il grilletto.
Nel frattempo, Curro si confida con Pia, mentre il capitano gli promette vendetta. Adriano e Martina si riconciliano, ma Jacobo teme che la loro storia sia ormai finita.