Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

La promessa

SOAP17 agosto 2026

La Promessa, le trame della settimana dal 24 al 30 agosto

Scopriamo le trame delle puntate de La Promessa in onda dal 24 al 30 agosto su Rete 4
Condividi:

Cosa accadrà negli episodi de La Promessa in onda dal 24 al 30 agosto?

La Promessa, le trame dal 24 al 30 agosto

Sara Molina (Maria) e Maria Castro (Pia) in una scena de La promessa
Sara Molina (Maria) e Maria Castro (Pia) in una scena de La promessa

La lettera di Catalina, che era stata data per scomparsa, ricompare inaspettatamente.

Leocadia e il maggiordomo Cristóbal iniziano a nutrire seri dubbi sull'autenticità della lettera di Catalina.

Maria confida a Pía di aspettare un bambino. Enora ammette di aver tentato di vendere il progetto del motore per poter aiutare economicamente suo zio.

Curro scopre che una ricetta creata da Lope è stata pubblicata a nome di una misteriosa "Madame Cocotte".

Maria riflette sulla sua gravidanza, mentre Lope inizia a indagare seriamente per scoprire l'identità di Madame Cocotte.

Manuel, Toño ed Enora uniscono le forze per cercare un costruttore disposto a realizzare il loro progetto del motore.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche