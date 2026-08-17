La Promessa, le trame della settimana dal 24 al 30 agosto

Cosa accadrà negli episodi de La Promessa in onda dal 24 al 30 agosto?
La lettera di Catalina, che era stata data per scomparsa, ricompare inaspettatamente.
Leocadia e il maggiordomo Cristóbal iniziano a nutrire seri dubbi sull'autenticità della lettera di Catalina.
Maria confida a Pía di aspettare un bambino. Enora ammette di aver tentato di vendere il progetto del motore per poter aiutare economicamente suo zio.
Curro scopre che una ricetta creata da Lope è stata pubblicata a nome di una misteriosa "Madame Cocotte".
Maria riflette sulla sua gravidanza, mentre Lope inizia a indagare seriamente per scoprire l'identità di Madame Cocotte.
Manuel, Toño ed Enora uniscono le forze per cercare un costruttore disposto a realizzare il loro progetto del motore.
La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google