Scopriamo cosa succederà lunedì 17 agosto nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Many Iimizcoz (Santo) e Maria Castro (Pia) in una scena de La promessa

Nella puntata di lunedì 17 agosto, Pia, sempre più esausta per il lavoro, confessa alle cuoche che la vera causa della sua stanchezza è la partenza di don Ricardo. Ammette di star valutando seriamente di lasciare tutto e inseguire l’uomo che ama. Le cuoche, insieme a tutte le cameriere, cercano di dissuaderla dal partire.

Angela chiede a sua madre di convincere Lorenzo a rimandare le nozze, e Leocadia, pur non capendo il perché, le promette di pensarci. Nel frattempo, Lope è preoccupato per l’assenza di Vera.

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