Scopriamo cosa succederà lunedì 17 agosto nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di lunedì 17 agosto, Pia, sempre più esausta per il lavoro, confessa alle cuoche che la vera causa della sua stanchezza è la partenza di don Ricardo. Ammette di star valutando seriamente di lasciare tutto e inseguire l’uomo che ama. Le cuoche, insieme a tutte le cameriere, cercano di dissuaderla dal partire.
Angela chiede a sua madre di convincere Lorenzo a rimandare le nozze, e Leocadia, pur non capendo il perché, le promette di pensarci. Nel frattempo, Lope è preoccupato per l’assenza di Vera.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google