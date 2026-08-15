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La promessa

ANTICIPAZIONI15 agosto 2026

La Promessa, le anticipazioni del 16 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 16 agosto su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà domenica 16 agosto nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 16 agosto

Sara Font (Enora), Arturo Sancho (Manuel) e Álvaro Quintana (Toño) in una scena de La promessa
Sara Font (Enora), Arturo Sancho (Manuel) e Álvaro Quintana (Toño) in una scena de La promessa

Nella puntata di domenica 16 agosto, Manuel e Tono accusano nuovamente Enora per aver portato via altri progetti. La ragazza si scusa giustificando il suo comportamento con i soliti motivi. I ragazzi le danno una seconda possibilità sottolineando che sarà l'ultima.

Vera chiede a don Cristobal il permesso di lasciare la Promessa per due giorni, adducendo come scusa il fatto di dover andare a trovare un suo zio in fin di vita. Don Cristobal acconsente.

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