Scopriamo cosa succederà domenica 16 agosto nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di domenica 16 agosto, Manuel e Tono accusano nuovamente Enora per aver portato via altri progetti. La ragazza si scusa giustificando il suo comportamento con i soliti motivi. I ragazzi le danno una seconda possibilità sottolineando che sarà l'ultima.
Vera chiede a don Cristobal il permesso di lasciare la Promessa per due giorni, adducendo come scusa il fatto di dover andare a trovare un suo zio in fin di vita. Don Cristobal acconsente.
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