Scopriamo cosa succederà sabato 15 agosto, in prima serata, nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato alle 21.30 su Rete 4, dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di sabato 15 agosto in prima serata, Curro soffre per la decisione di Angela di sposare il capitano e Lope cerca di convincerlo ad allontanarsi da La Promessa per non soffrire ancora. Curro rifiuta perché vuole restare vicino ad Angela e proteggerla.

Nel frattempo Enora e Toño parlano del loro futuro insieme. I due sognano di sposarsi, ma non hanno ancora una casa dove vivere. Manuel osserva con sospetto il comportamento di Enora.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google