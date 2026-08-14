Scopriamo cosa succederà sabato 15 agosto nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di sabato 15 agosto, Petra, gravemente malata di tetano, è assistita da padre Samuel e dalle altre domestiche. Il medico porta una possibile speranza: un siero sperimentale contro il tetano. Tuttavia il farmaco è difficile da trovare e molto costoso.

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