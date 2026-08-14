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La promessa

ANTICIPAZIONI14 agosto 2026

La Promessa, le anticipazioni del 15 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 15 agosto su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà sabato 15 agosto nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 15 agosto

Marga Martinez (Petra) e Daniel Schroder (Padre Samuel) in una scena de La Promessa
Marga Martinez (Petra) e Daniel Schroder (Padre Samuel) in una scena de La Promessa

Nella puntata di sabato 15 agosto, Petra, gravemente malata di tetano, è assistita da padre Samuel e dalle altre domestiche. Il medico porta una possibile speranza: un siero sperimentale contro il tetano. Tuttavia il farmaco è difficile da trovare e molto costoso.

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