Scopriamo cosa succederà giovedì 13 agosto nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di giovedì 13 agosto, Enora e Tono progettano il loro matrimonio, ma una vecchia regola del palazzo sembra poter ostacolare le loro nozze. La norma in questione vieterebbe ai domestici di sposarsi prima dei signori.
Intanto, Adriano continua a soffrire per l'assenza di Catalina. Leocadia decide allora di assumere un investigatore privato per scoprire dove si trovi Catalina.
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