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La promessa

ANTICIPAZIONI12 agosto 2026

La Promessa, le anticipazioni del 13 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda giovedì 13 agosto su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà giovedì 13 agosto nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 13 agosto

Ibrahim Al Shami (Adriano) in una scena de La Promessa
Ibrahim Al Shami (Adriano) in una scena de La Promessa

Nella puntata di giovedì 13 agosto, Enora e Tono progettano il loro matrimonio, ma una vecchia regola del palazzo sembra poter ostacolare le loro nozze. La norma in questione vieterebbe ai domestici di sposarsi prima dei signori.

Intanto, Adriano continua a soffrire per l'assenza di Catalina. Leocadia decide allora di assumere un investigatore privato per scoprire dove si trovi Catalina.

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