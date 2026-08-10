Negli ultimi episodi de La Promessa, in onda dal dal 27 luglio al 2 agosto su Rete 4, Ricardo viene messo
alle strette da Cristobal.
Angela scopre il ricatto del capitano Lorenzo e Curro implora il capitano di annullare le nozze. Nel frattempo, Leocadia è sul punto di assumere sempre più controllo.
Manuel indaga su Enora e le condizioni di salute di Petra continuano a peggiorare.
Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google