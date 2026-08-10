Scopriamo cosa succederà martedì 11 agosto nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di martedì 11 agosto, la partenza di Ricardo sconvolge la servitù, soprattutto Santos, che si lamenta di non essere stato salutato e che la lettera scritta dal padre non fosse indirizzata a lui. Lope lo riprende e gli rinfaccia il suo pessimo comportamento nei confronti del padre.



Curro esige da Don Cristóbal il ritorno di Pía, ora che Ricardo non è più a La Promessa. Vera vuole chiudere definitivamente ogni suo rapporto con Lope dopo aver perso il sostegno del fratello.

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