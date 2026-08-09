Scopriamo cosa succederà lunedì 10 agosto nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di lunedì 10 agosto, Adriano decide di rimanere a La Promessa e cede l'amministrazione dei terreni a Leocadia e Jacobo. Quest'ultimo sostituirà Martina, così che lei si possa dedicare ad aiutare Adriano con i bambini e alle questioni del Patronato.
Petra è sempre più malata e il dottor Salazar conferma che è infetta dal tetano, una diagnosi fatale.
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