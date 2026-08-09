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La promessa

ANTICIPAZIONI09 agosto 2026

La Promessa, le anticipazioni del 10 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 10 agosto su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà lunedì 10 agosto nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 10 agosto

Xavi Lock (Curro) in una scena de La Promessa
Xavi Lock (Curro) in una scena de La Promessa

Nella puntata di lunedì 10 agosto, Adriano decide di rimanere a La Promessa e cede l'amministrazione dei terreni a Leocadia e Jacobo. Quest'ultimo sostituirà Martina, così che lei si possa dedicare ad aiutare Adriano con i bambini e alle questioni del Patronato.

Petra è sempre più malata e il dottor Salazar conferma che è infetta dal tetano, una diagnosi fatale.

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