Scopriamo cosa succederà lunedì 10 agosto nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di lunedì 10 agosto, Adriano decide di rimanere a La Promessa e cede l'amministrazione dei terreni a Leocadia e Jacobo. Quest'ultimo sostituirà Martina, così che lei si possa dedicare ad aiutare Adriano con i bambini e alle questioni del Patronato.

Petra è sempre più malata e il dottor Salazar conferma che è infetta dal tetano, una diagnosi fatale.

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