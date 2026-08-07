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La promessa

ANTICIPAZIONI07 agosto 2026

La Promessa, le anticipazioni dell'8 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 8 agosto su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà sabato 8 agosto nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni dell'8 agosto

Marga Martinez (Petra Arcos) in una scena de La Promessa.
Marga Martinez (Petra Arcos) in una scena de La Promessa.

Nella puntata di sabato 8 agosto, Candela e Ricardo ricevono un altro richiamo a causa di Santos. Martina cerca di incoraggiare Adriano che è sempre più avvilito.

Lo stato di salute di Petra preoccupa molto Samuel e la servitù e Leocadia inizia a notare qualcosa di strano nella governante. Enora è sempre più sospettosa per l'atteggiamento evasivo di Manuel: Tono cerca di tranquillizzarla, salvo poi sapere da Manuel stesso che le sue riunioni sono una farsa.

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