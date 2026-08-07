Scopriamo cosa succederà sabato 8 agosto nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di sabato 8 agosto, Candela e Ricardo ricevono un altro richiamo a causa di Santos. Martina cerca di incoraggiare Adriano che è sempre più avvilito.

Lo stato di salute di Petra preoccupa molto Samuel e la servitù e Leocadia inizia a notare qualcosa di strano nella governante. Enora è sempre più sospettosa per l'atteggiamento evasivo di Manuel: Tono cerca di tranquillizzarla, salvo poi sapere da Manuel stesso che le sue riunioni sono una farsa.

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