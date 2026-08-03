Scopriamo cosa succederà martedì 4 agosto nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di martedì 4 agosto, Martina si occupa dei piccoli Andres e Rafaela.
Cristobal introduce un nuovo sistema di punizioni: tre errori gravi possono costare il licenziamento immediato. La decisione crea paura e malcontento tra i domestici.
Nel frattempo, Petra ha forti dolori fisici causati dallo stress; il medico conferma che la tensione sta peggiorando la sua salute.
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