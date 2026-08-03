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La promessa

ANTICIPAZIONI03 agosto 2026

La Promessa, le anticipazioni del 4 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda martedì 4 agosto su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà martedì 4 agosto nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 4 agosto

Amparo Pinero (Martina)) e Gonzalo Ramos (Jacobo) in una scena de La Promessa
Amparo Pinero (Martina)) e Gonzalo Ramos (Jacobo) in una scena de La Promessa

Nella puntata di martedì 4 agosto, Martina si occupa dei piccoli Andres e Rafaela.

Cristobal introduce un nuovo sistema di punizioni: tre errori gravi possono costare il licenziamento immediato. La decisione crea paura e malcontento tra i domestici.

Nel frattempo, Petra ha forti dolori fisici causati dallo stress; il medico conferma che la tensione sta peggiorando la sua salute.

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