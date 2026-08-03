La Promessa, le trame della settimana dal 10 al 16 agosto

Il ritorno di Pía pare essere impossibile, in quanto Leocadia interviene per impedire ad Alonso di immischiarsi nella faccenda.



Lope tenta di incoraggiare Curro dopo i ripensamenti di Angela riguardo la loro fuga, ma visto quanto i due innamorati vogliono un futuro insieme decidono di provarci ancora una volta.



La salute di Donna Petra peggiora sempre di più. Viste le gravi condizioni della donna, Maria, Teresa e Vera decidono di aiutare la governate con le sue responsabilità. Un aiuto che infastidisce non poco Don Cristobal.



Adriano pensa seriamente di lasciare La Promessa con i suoi figli dopo la partenza di Catalina. Questa idea suscita grande preoccupazione in tutta la famiglia, soprattutto nel marchese e in Martina.



Dopo l'allontanamento, Manuel tenta di ricucire l'amicizia con Tono e gli promette che non continuerà a indagare su Enora. La servitù è sempre più infastidita dal sistema dei "tre errori gravi" imposto da don Cristobal.



Ricardo si presenta davanti al marchese per chiedergli di far tornare Pia al palazzo, ma lui risponde di non poter fare nulla trattandosi di una decisione di Cristobal.



Avendo scoperto che Lope si è di nuovo incontrato con Federico, Vera ribadisce che intende ricongiungersi con la sua famiglia biologica, correndo il rischio di esporsi a suo padre.

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