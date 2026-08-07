Scopriamo cosa succederà sabato 8 agosto, in prima serata, nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato alle 21.30 su Rete 4, dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di sabato 8 agosto in prima serata, la delusione di Leocadia nei confronti di Angela fanno titubare la ragazza, che si sfoga con Martina.



Tra Vera e Curro continuano a esserci discussioni, ma almeno la giovane fa pace con l'amica Teresa.



Alonso non è solo preoccupato per la questione di Catalina, ma anche per lo stato d'animo di Adriano; quest'ultimo annuncia al marchese una decisione drammatica.

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