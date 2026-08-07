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La promessa

ANTICIPAZIONI07 agosto 2026

La Promessa, le anticipazioni dell'8 agosto in prima serata

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 8 agosto in prima serata su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà sabato 8 agosto, in prima serata, nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato alle 21.30 su Rete 4, dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni dell'8 agosto in prima serata

Isabel Serrano (Leocadia) in una scena de La Promessa
Isabel Serrano (Leocadia) in una scena de La Promessa

Nella puntata di sabato 8 agosto in prima serata, la delusione di Leocadia nei confronti di Angela fanno titubare la ragazza, che si sfoga con Martina.

Tra Vera e Curro continuano a esserci discussioni, ma almeno la giovane fa pace con l'amica Teresa.

Alonso non è solo preoccupato per la questione di Catalina, ma anche per lo stato d'animo di Adriano; quest'ultimo annuncia al marchese una decisione drammatica.

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