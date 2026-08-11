Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

La promessa

ANTICIPAZIONI11 agosto 2026

La Promessa, le anticipazioni del 12 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 12 agosto su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

Scopriamo cosa succederà mercoledì 12 agosto nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 12 agosto

Xavi Lock (Curro de la Mata) e Marta Costa (Angela) in una scena de La Promessa
Xavi Lock (Curro de la Mata) e Marta Costa (Angela) in una scena de La Promessa

Nella puntata di mercoledì 12 agosto, Samuel e Cristobal comunicano a tutti che donna Petra ha il tetano, la malattia è ormai ad uno stadio avanzato e la situazione appare disperata.

Nel frattempo il capitano de la Mata chiede ufficialmente la mano di Angela. La proposta avviene davanti a tutta la famiglia durante la cena. Angela, messa alle strette, accetta con evidente disagio.

Curro soffre profondamente sapendo che la donna che ama sposerà un altro. La notizia dell'impegno ufficiale lo getta nello sconforto.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche