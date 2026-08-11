Scopriamo cosa succederà mercoledì 12 agosto nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di mercoledì 12 agosto, Samuel e Cristobal comunicano a tutti che donna Petra ha il tetano, la malattia è ormai ad uno stadio avanzato e la situazione appare disperata.

Nel frattempo il capitano de la Mata chiede ufficialmente la mano di Angela. La proposta avviene davanti a tutta la famiglia durante la cena. Angela, messa alle strette, accetta con evidente disagio.

Curro soffre profondamente sapendo che la donna che ama sposerà un altro. La notizia dell'impegno ufficiale lo getta nello sconforto.

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