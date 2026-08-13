Scopriamo cosa succederà venerdì 14 agosto nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di venerdì 14 agosto, Curro esige da Don Cristóbal il ritorno di Pía, ora che Ricardo non è più a La Promessa. Vera vuole chiudere definitivamente ogni suo rapporto con Lope dopo aver perso il sostegno del fratello per tornare a casa dei suoi genitori.
Toño annuncia a Manuel il suo matrimonio con Enora e gli chiede di essere il suo padrino di nozze, mentre la rottura tra Curro e Ángela diventa definitiva.
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