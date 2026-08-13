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La promessa

ANTICIPAZIONI13 agosto 2026

La Promessa, le anticipazioni del 14 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda venerdì 14 agosto su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà venerdì 14 agosto nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 14 agosto

Marta Costa (Angela) in una scena de La Promessa
Marta Costa (Angela) in una scena de La Promessa

Nella puntata di venerdì 14 agosto, Curro esige da Don Cristóbal il ritorno di Pía, ora che Ricardo non è più a La Promessa. Vera vuole chiudere definitivamente ogni suo rapporto con Lope dopo aver perso il sostegno del fratello per tornare a casa dei suoi genitori.

Toño annuncia a Manuel il suo matrimonio con Enora e gli chiede di essere il suo padrino di nozze, mentre la rottura tra Curro e Ángela diventa definitiva.

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