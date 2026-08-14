La proposta di matrimonio del capitano Lorenzo de la Mata a Angela sta davvero rischiando di porre fine alla storia d'amore tra la donna e Curro. È quanto sta accadendo ne La Promessa, la soap opera spagnola che va in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 dedicata alle avvincenti vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Leocadia ha annunciato ufficialmente il fidanzamento tra sua figlia Ángela e il capitano de la Mata. Questa decisione è stata presa da Leocadia con l'unico scopo di allontanare definitivamente la ragazza da Curro. Nonostante l'opposizione iniziale di Ángela, che aveva giurato di non voler mai sposare Lorenzo, messo davanti a tutta la famiglia, il capitano ha chiesto formalmente la mano della giovane, che si è vista costretta ad accettare controvoglia.
Mentre Curro sprofonda nello sconforto sapendo che la donna che ama è destinata a un altro, negli episodi che vanno in onda tra il 17 e il 23 agosto, un nuovo personaggio fa il suo ingresso a La Promessa: Beltrán, un amico di Jacobo. Il giovane si rivela subito affascinante e sembra avere molto in comune con Ángela.
Inaspettatamente, anche Leocadia inizia a dubitare delle nozze con il capitano e propone a Curro un patto: aiutarla a convincere Ángela a sposare Beltrán pur di impedire il matrimonio con de la Mata.
Nonostante i ripetuti tentativi di Lorenzo di avvicinarsi, Ángela continua a mostrare una forte ribellione, gridandogli apertamente di non voler avere nulla a che fare con lui. Ma, pressata dalla madre e dalla minaccia del carcere per Curro, la ragazza prende una decisione importante.
Ángela deciderà di accettare il piano della madre? Sposerà Beltrán per sfuggire a Lorenzo? La risposta è nei prossimi episodi de La Promessa.
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