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La promessa

ANTICIPAZIONI14 agosto 2026

La Promessa, Angela sposerà davvero il capitano de la Mata?

Scopri se Angela sposerà il capitano de la Mata nelle prossime puntate de La Promessa su Rete 4. Tutte le anticipazioni sul triangolo con Curro e l’arrivo di Beltrán.
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La proposta di matrimonio del capitano Lorenzo de la Mata a Angela sta davvero rischiando di porre fine alla storia d'amore tra la donna e Curro. È quanto sta accadendo ne La Promessa, la soap opera spagnola che va in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 dedicata alle avvincenti vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Leocadia ha annunciato ufficialmente il fidanzamento tra sua figlia Ángela e il capitano de la Mata. Questa decisione è stata presa da Leocadia con l'unico scopo di allontanare definitivamente la ragazza da Curro. Nonostante l'opposizione iniziale di Ángela, che aveva giurato di non voler mai sposare Lorenzo, messo davanti a tutta la famiglia, il capitano ha chiesto formalmente la mano della giovane, che si è vista costretta ad accettare controvoglia.

L'arrivo di Beltrán a La Promessa

Marta Costa (Angela) e Luis Maesso (Beltran) in una scena de La promessa
Marta Costa (Angela) e Luis Maesso (Beltran) in una scena de La promessa

Mentre Curro sprofonda nello sconforto sapendo che la donna che ama è destinata a un altro, negli episodi che vanno in onda tra il 17 e il 23 agosto, un nuovo personaggio fa il suo ingresso a La Promessa: Beltrán, un amico di Jacobo. Il giovane si rivela subito affascinante e sembra avere molto in comune con Ángela.

Inaspettatamente, anche Leocadia inizia a dubitare delle nozze con il capitano e propone a Curro un patto: aiutarla a convincere Ángela a sposare Beltrán pur di impedire il matrimonio con de la Mata.

La decisione finale di Ángela

Marta Costa (Angela) in una scena de La promessa
Marta Costa (Angela) in una scena de La promessa

Nonostante i ripetuti tentativi di Lorenzo di avvicinarsi, Ángela continua a mostrare una forte ribellione, gridandogli apertamente di non voler avere nulla a che fare con lui. Ma, pressata dalla madre e dalla minaccia del carcere per Curro, la ragazza prende una decisione importante.

Ángela deciderà di accettare il piano della madre? Sposerà Beltrán per sfuggire a Lorenzo? La risposta è nei prossimi episodi de La Promessa.

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