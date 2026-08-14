La proposta di matrimonio del capitano Lorenzo de la Mata a Angela sta davvero rischiando di porre fine alla storia d'amore tra la donna e Curro. È quanto sta accadendo ne La Promessa, la soap opera spagnola che va in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 dedicata alle avvincenti vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Leocadia ha annunciato ufficialmente il fidanzamento tra sua figlia Ángela e il capitano de la Mata. Questa decisione è stata presa da Leocadia con l'unico scopo di allontanare definitivamente la ragazza da Curro. Nonostante l'opposizione iniziale di Ángela, che aveva giurato di non voler mai sposare Lorenzo, messo davanti a tutta la famiglia, il capitano ha chiesto formalmente la mano della giovane, che si è vista costretta ad accettare controvoglia.

L'arrivo di Beltrán a La Promessa