Negli ultimi episodi de La Promessa, in onda dal 10 al 16 agosto su Rete 4, Adriano decide di restare a La Promessa, ma affida la gestione dei terreni ad altri.
Angela rompe definitivamente con Curro e il dottor Salazar diagnostica a Petra il tetano.
Il capitano de la Mata chiede ufficialmente la mano di Angela. Poco dopo, Donna Pia fa ritorno a La Promessa.
Il medico scopre un siero sperimentale contro il tetano. Manuel si confronta con Enora e Angela prega sua madre di rimandare il matrimonio.
Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35 e il sabato in prima serata, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google