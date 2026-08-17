Negli ultimi episodi de La Promessa, in onda dal 10 al 16 agosto su Rete 4, Adriano decide di restare a La Promessa, ma affida la gestione dei terreni ad altri.

Angela rompe definitivamente con Curro e il dottor Salazar diagnostica a Petra il tetano.

Il capitano de la Mata chiede ufficialmente la mano di Angela. Poco dopo, Donna Pia fa ritorno a La Promessa.

Il medico scopre un siero sperimentale contro il tetano. Manuel si confronta con Enora e Angela prega sua madre di rimandare il matrimonio.

Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35 e il sabato in prima serata, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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