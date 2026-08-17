Scopriamo cosa succederà martedì 18 agosto nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di martedì 18 agosto, Jacobo, con il sostegno di Leocadia, sta smantellando gli accordi che Catalina aveva stabilito con i mezzadri sulla divisione dei ricavi dei terreni. La cosa irrita Martina, che chiede loro di non dire nulla ad Adriano.
Lorenzo non ha alcuna intenzione di arrendersi e insiste per accompagnare Angela a prendere alla stazione l'amico di Jacobo, ma la giovane riesce a evitarlo. L'arrivo del nuovo ospite, Beltran, porta però una sorpresa: il giovane si rivela affascinante e sembra avere molte cose in comune con Angela.
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