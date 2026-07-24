Scopriamo cosa succederà sabato 25 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di sabato 25 luglio, Angela cerca di riprendersi dopo il sequestro.
Il capitano De la Mata vuole Angela come sua futura moglie. Leocadia, pur di salvare la figlia, finge di accettare il matrimonio, ma cerca di scappare in qualche modo, mentre Angela, ignara di tutto, sogna solo di tornare alla sua vita normale.
Il barone de Valladares pretende che Catalina lasci La Promessa, in quanto la considera l'unica responsabile dei conflitti.
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