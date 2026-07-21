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La promessa

ANTICIPAZIONI21 luglio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 22 luglio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 22 luglio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà mercoledì 22 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 22 luglio

Manu Imizcoz (Santo) in una scena de La Promessa
Manu Imizcoz (Santo) in una scena de La Promessa

Nella puntata di mercoledì 22 luglio, Vera non riesce più a sopportare l'atteggiamento opprimente di Lope.

Pia si scontra con Cristobal perché vuole portare Diego a La Promessa. Nel frattempo Curro è amareggiato perché non ha ancora visto Angela.

Infine, Samuel insiste affinché Petra vada da un medico.

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