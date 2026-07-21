Scopriamo cosa succederà mercoledì 22 luglio nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di mercoledì 22 luglio, Vera non riesce più a sopportare l'atteggiamento opprimente di Lope.

Pia si scontra con Cristobal perché vuole portare Diego a La Promessa. Nel frattempo Curro è amareggiato perché non ha ancora visto Angela.

Infine, Samuel insiste affinché Petra vada da un medico.

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