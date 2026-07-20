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La promessa

SOAP20 luglio 2026

La Promessa, le trame della settimana dal 27 luglio al 2 agosto

Scopriamo le trame delle puntate de La Promessa in onda dal 27 luglio al 2 agosto su Rete 4
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Cosa accadrà negli episodi de La Promessa in onda dal 27 luglio al 2 agosto?

La Promessa, le trame dal 27 luglio al 2 agosto

Angela Echaniz Oyarzabal (Vera) in una scena de La Promessa
Angela Echaniz Oyarzabal (Vera) in una scena de La Promessa

Catalina minacciata dal barone de Valladares teme per la sicurezza dei suoi figli, e vorrebbe lasciare La Promessa per questo ne parla con Adriano.

Tono ha chiesto a Enora di sposarlo e la notizia si diffonde. Nonostante l'entusiasmo generale, Enora non ha ancora dato una risposta definitiva.

Leocadia assiste di nascosto a una scena che sembra confermare i suoi sospetti: sorprende Angela e Curro mentre si baciano e si promettono di lasciare insieme La Promessa.

Manuel scopre che Don Cristobal vuole mandare Pia ad Aranjuez e cerca di convincerlo a non farlo. Nel frattempo, Vera va da Lope e si scusa per averlo spinto ma Lope è molto freddo.

Leocadia decide di cedere alla proposta di matrimonio del capitano con la figlia, pur di allontanarla da Curro.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 e il sabato in prima serata su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

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