La Promessa, le trame della settimana dal 27 luglio al 2 agosto

Catalina minacciata dal barone de Valladares teme per la sicurezza dei suoi figli, e vorrebbe lasciare La Promessa per questo ne parla con Adriano.

Tono ha chiesto a Enora di sposarlo e la notizia si diffonde. Nonostante l'entusiasmo generale, Enora non ha ancora dato una risposta definitiva.

Leocadia assiste di nascosto a una scena che sembra confermare i suoi sospetti: sorprende Angela e Curro mentre si baciano e si promettono di lasciare insieme La Promessa.

Manuel scopre che Don Cristobal vuole mandare Pia ad Aranjuez e cerca di convincerlo a non farlo. Nel frattempo, Vera va da Lope e si scusa per averlo spinto ma Lope è molto freddo.

Leocadia decide di cedere alla proposta di matrimonio del capitano con la figlia, pur di allontanarla da Curro.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 e il sabato in prima serata su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

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