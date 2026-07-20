La Promessa, le trame della settimana dal 27 luglio al 2 agosto

Cosa accadrà negli episodi de La Promessa in onda dal 27 luglio al 2 agosto?
Catalina minacciata dal barone de Valladares teme per la sicurezza dei suoi figli, e vorrebbe lasciare La Promessa per questo ne parla con Adriano.
Tono ha chiesto a Enora di sposarlo e la notizia si diffonde. Nonostante l'entusiasmo generale, Enora non ha ancora dato una risposta definitiva.
Leocadia assiste di nascosto a una scena che sembra confermare i suoi sospetti: sorprende Angela e Curro mentre si baciano e si promettono di lasciare insieme La Promessa.
Manuel scopre che Don Cristobal vuole mandare Pia ad Aranjuez e cerca di convincerlo a non farlo. Nel frattempo, Vera va da Lope e si scusa per averlo spinto ma Lope è molto freddo.
Leocadia decide di cedere alla proposta di matrimonio del capitano con la figlia, pur di allontanarla da Curro.
La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 e il sabato in prima serata su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.
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