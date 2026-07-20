Chi ha ucciso Jana Expósito nella serie spagnola La Promessa? Il mistero è rimasto irrisolto a lungo e ha lasciato i telespettatori con il dubbio su chi fosse il reale colpevole della morte della protagonista.



Nonostante l'immediato arresto di Cruz, alcuni indizi sembravano ricondurre a un'altra versione della vicenda. I sospetti erano stati alimentati soprattutto da Curro, l'ultimo a riuscire a parlare con Jana - seppur a fatica e per pochi istanti. Il giovane è convinto che il vero colpevole sia il capitano Lorenzo, finché sarà proprio quest'ultimo a puntare il dito contro Leocadia.



Durante le puntate de La Promessa in onda nella settimana dal 13 al 19 luglio su Retequattro, Lorenzo rapisce Angela per mettere alle strette Leocadia e chiederle un riscatto. Mentre tutti cercano la ragazza, inconsapevoli che dietro alla sua scomparsa ci sia il capitano, lui costringe Leocadia ad accettare le condizioni imposte: se vuole rivedere la figlia deve acconsentire al matrimonio tra Lorenzo e Angela, altrimenti Lorenzo rivelerà che Leocadia ha ucciso Jana.



Durante quei momenti di grande pressione, Leocadia ricorda l'omicidio. Una sera si era introdotta nella stanza di Jana e le aveva rivelato le sue reali intenzioni. La morte della giovane fa parte di un piano di vendetta ben preciso che riguarda Cruz, destinata con l'inganno a essere incolpata per la morte della ragazza e per il bambino che portava in grembo.