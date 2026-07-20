Chi ha ucciso Jana Expósito nella serie spagnola La Promessa? Il mistero è rimasto irrisolto a lungo e ha lasciato i telespettatori con il dubbio su chi fosse il reale colpevole della morte della protagonista.
Nonostante l'immediato arresto di Cruz, alcuni indizi sembravano ricondurre a un'altra versione della vicenda. I sospetti erano stati alimentati soprattutto da Curro, l'ultimo a riuscire a parlare con Jana - seppur a fatica e per pochi istanti. Il giovane è convinto che il vero colpevole sia il capitano Lorenzo, finché sarà proprio quest'ultimo a puntare il dito contro Leocadia.
Durante le puntate de La Promessa in onda nella settimana dal 13 al 19 luglio su Retequattro, Lorenzo rapisce Angela per mettere alle strette Leocadia e chiederle un riscatto. Mentre tutti cercano la ragazza, inconsapevoli che dietro alla sua scomparsa ci sia il capitano, lui costringe Leocadia ad accettare le condizioni imposte: se vuole rivedere la figlia deve acconsentire al matrimonio tra Lorenzo e Angela, altrimenti Lorenzo rivelerà che Leocadia ha ucciso Jana.
Durante quei momenti di grande pressione, Leocadia ricorda l'omicidio. Una sera si era introdotta nella stanza di Jana e le aveva rivelato le sue reali intenzioni. La morte della giovane fa parte di un piano di vendetta ben preciso che riguarda Cruz, destinata con l'inganno a essere incolpata per la morte della ragazza e per il bambino che portava in grembo.
Jana Expósito, interpretata dall'attrice spagnola Ana Garcés, aveva raggiunto la tenuta dei marchesi De Luján con il solo scopo di avere notizie sul suo passato e scoprire chi avesse ucciso sua madre, la domestica Dolores. Per farlo, era entrata anche lei a far parte della servitù, avendo così l'occasione di conoscere tutti gli ospiti della Promessa.
Qui matura un importante rapporto con Curro, che si rivelerà essere suo fratello, e con Manuel. In un primo momento i due vivono il loro amore in gran segreto, finché la determinazione del giovane lo spinge ad andare contro i pregiudizi dei genitori e portare Jana all'altare.
Dopo le nozze Jana annuncia di essere in dolce attesa, ma questo non basta ad allontanare lo scetticismo che soprattutto Cruz continua a riservarle.
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