Negli ultimi episodi de La Promessa, in onda dal 13 al 19 luglio su Rete 4, le negoziazioni tra i nobili i marchesi per la gestione delle terre prosegue tra minacce e battibecchi. Catalina sembra intenzionata a cedere e a rivedere le pretese iniziali, ma il barone non è più disposto a trattare ulteriormente.



Angela scompare all'improvviso facendo perdere le sue tracce e nonostante le continue ricerche nessuno riesce a ritrovarla. Leocadia sospetta che ci sia lo zampino di Lorenzo e presto scoprirà le condizioni del capitano per liberare la giovane.



Dopo un'attenta riflessione, Manuel decide di accettare la proposta di Leocadia e cedere tutte le quote della sua attività a Pedro Farrè, salvo poi trovare uno stratagemma per ripartire senza nessun socio in affari.



Tra la servitù, Simona tenta di riconciliarsi con il figlio Tonio, mentre Vera vive una profonda crisi dopo aver riabbracciato il fratello Federico.



Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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