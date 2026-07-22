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La promessa

ANTICIPAZIONI22 luglio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 23 luglio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda giovedì 23 luglio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà giovedì 23 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 23 luglio

Marta Costa (Angela) e Xavi Lock (Curro) in una scena de La Promessa
Marta Costa (Angela) e Xavi Lock (Curro) in una scena de La Promessa

Nella puntata di giovedì 23 luglio, Catalina riferisce ad Alonso di aver fatto spargere il letame davanti alla dimora del barone.

Curro riesce ad incontrare Angela, ma quando esce dalla sua stanza rischia di essere visto da Lorenzo. Pia convince quest'ultimo che era lei la persona che ha visto uscire dalla stanza. Vera discute con Teresa: non vuole che né lei né Lope si intromettano nei rapporti con la sua famiglia.

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