Scopriamo cosa succederà giovedì 23 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di giovedì 23 luglio, Catalina riferisce ad Alonso di aver fatto spargere il letame davanti alla dimora del barone.
Curro riesce ad incontrare Angela, ma quando esce dalla sua stanza rischia di essere visto da Lorenzo. Pia convince quest'ultimo che era lei la persona che ha visto uscire dalla stanza. Vera discute con Teresa: non vuole che né lei né Lope si intromettano nei rapporti con la sua famiglia.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google