Scopriamo cosa succederà sabato 25 luglio, in prima serata, nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato alle 21.30 su Rete 4, dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Maria Castro (Pia) e Fernando Coronado (Cristobal) in una scena de La Promessa

Nella puntata di sabato 25 luglio in prima serata, il barone de Valladeres intima Catalina di lasciare la Promessa da sola.

Curro vede il barone andarsene, ma Catalina gli chiede di non dire a nessuno della sua visita. Leocadia paga il dottor Peribanez affinché dica che la figlia non può ancora uscire dalla sua camera, al fine di tenerla lontana da Lorenzo. Inoltre, inizia a diffondersi la notizia che Lope e Vera si sono lasciati.

Jacobo è riuscito a far ammettere Martina nella Fondazione. Santos decide di umiliare il padre assegnandogli i compiti più difficili in modo gratuito e Pia cerca di intervenire in difesa di Ricardo con don Cristobal. Infine, Lope e Vera cercano di gestire la loro rottura.

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