La Promessa, le trame della settimana dal 3 al 9 agosto

Curro accusa Cristobal di aver cacciato Pia solo per separarla da Ricardo. Inoltre, Leocadia riporta a Cristobal che la scomparsa di Catalina è solo l'inizio del suo progetto.

Martina sospetta che la partenza di Catalina sia legata all'ultimo incontro avuto con il barone de Valladares. Il marchese cerca di convincere Leocadia ad annullare il fidanzamento tra Angela e Lorenzo.

Visto lo stato di salute di Petra, Samuel decide di farla visitare da un medico. Intanto, Curro ed Angela decidono di andarsene da Palazzo per sfuggire a Lorenzo.

Tra la servitù nasce un malcontento dovuto a un nuovo sistema di punizioni introdotto da Cristobal: tre errori portano al licenziamento.

Leocadia avverte Angela di aver visto il bacio tra lei e Curro e che anche il capitano sa della loro storia. Pertanto la esorta a sospendere questa relazione in quanto troppo pericolosa per il loro futuro.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 e il sabato in prima serata su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

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