Scopriamo cosa succederà lunedì 27 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di lunedì 27 luglio, Manuel e Tono insieme ad Enora proseguono i lavori allo sviluppo di un nuovo motore innovativo.
Enora propone un'idea rivoluzionaria che sorprende Manuel e Tono: ha pensato di modificare direttamente la composizione della lega metallica.
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