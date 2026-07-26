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La promessa

ANTICIPAZIONI26 luglio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 27 luglio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 27 luglio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà lunedì 27 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 27 luglio

Carmen Asecas (Catalina) in una scena de La Promessa
Carmen Asecas (Catalina) in una scena de La Promessa

Nella puntata di lunedì 27 luglio, Manuel e Tono insieme ad Enora proseguono i lavori allo sviluppo di un nuovo motore innovativo.

Enora propone un'idea rivoluzionaria che sorprende Manuel e Tono: ha pensato di modificare direttamente la composizione della lega metallica.

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