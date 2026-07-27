Negli ultimi episodi de La Promessa, in onda dal 20 al 26 luglio su Rete 4, Leocadia è costretta a cedere ai ricatti di Lorenzo per ritrovare Angela. Il capitano è determinato a sposare la giovane e solo a questa condizione è disposto a liberarla dal rapimento. Alla Promessa, l'unica a conoscere la verità è Leocadia, in quanto il resto della famiglia e della servitù è convinto che sia scomparsa misteriosamente.



Nel frattempo, Manuel ha trovato il modo per liberarsi dal vincolo che lo legava all'attività gestita ormai interamente da Leocadia e da Pedro Farrè. Il ragazzo, insieme a Tonio ed Enora, è pronto a ripartire da zero per dare vita a nuove idee ingegneristiche.



Catalina continua invece a essere tenuta sotto scacco dal barone, che chiede a più riprese il suo allontanamento dalla Promessa.



Tra la servitù, Cristobal continua a mettere in difficoltà Pia e Ricardo, nella speranza che i due si dimettano. Vera è sempre più confusa e decide di allontanare Lope.





Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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