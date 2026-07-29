Scopriamo cosa succederà giovedì 30 luglio nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di giovedì 30 luglio, il barone de Valladares ferma Catalina mentre tenta la fuga in auto con i figli e la costringe ad abbandonare i bambini e sparire per sempre.

Inoltre, come aveva richiesto Leocadia, la costringe a firmare una lettera di addio, e la conduce in un luogo da cui non potrà tornare. Pia parte per Aranjuez e si raccomanda affinché tutti si prendano cura del piccolo Diego. Petra è sempre più scontrosa e Samuel cerca di capire la ragione del suo atteggiamento.

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