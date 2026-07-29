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La promessa

ANTICIPAZIONI29 luglio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 30 luglio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda giovedì 30 luglio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà giovedì 30 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 30 luglio

Carmen Asecas (Catalina) e Jacobo Di Centa (Barone Di Valladares) in una scena de La Promessa
Carmen Asecas (Catalina) e Jacobo Di Centa (Barone Di Valladares) in una scena de La Promessa

Nella puntata di giovedì 30 luglio, il barone de Valladares ferma Catalina mentre tenta la fuga in auto con i figli e la costringe ad abbandonare i bambini e sparire per sempre.

Inoltre, come aveva richiesto Leocadia, la costringe a firmare una lettera di addio, e la conduce in un luogo da cui non potrà tornare. Pia parte per Aranjuez e si raccomanda affinché tutti si prendano cura del piccolo Diego. Petra è sempre più scontrosa e Samuel cerca di capire la ragione del suo atteggiamento.

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