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La promessa

ANTICIPAZIONI31 luglio 2026

La Promessa, le anticipazioni dell'1 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 1 agosto su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà sabato 1 agosto nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni dell'1 agosto

Marta Costa (Angela) e Xavi Lock (Curro) in una scena de La Promessa
Marta Costa (Angela) e Xavi Lock (Curro) in una scena de La Promessa

Nella puntata di sabato 1 agosto, l'annuncio del fidanzamento tra Angela e il capitano de la Mata lascia l'intera famiglia senza parole. Tuttavia, la notizia passa subito in secondo piano quando Catalina scompare nel nulla insieme ai suoi figli.

I bambini vengono ritrovati nel capanno, ma senza traccia della madre. Catalina giustifica la sua partenza in una lettera ad Adriano. Cristobal e Petra cercano di gestire la nuova situazione familiare. Maria Fernandez e il resto dei membri della servitù rimproverano loro l'assenza di Pia.

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