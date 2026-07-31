Scopriamo cosa succederà sabato 1 agosto nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di sabato 1 agosto, l'annuncio del fidanzamento tra Angela e il capitano de la Mata lascia l'intera famiglia senza parole. Tuttavia, la notizia passa subito in secondo piano quando Catalina scompare nel nulla insieme ai suoi figli.
I bambini vengono ritrovati nel capanno, ma senza traccia della madre. Catalina giustifica la sua partenza in una lettera ad Adriano. Cristobal e Petra cercano di gestire la nuova situazione familiare. Maria Fernandez e il resto dei membri della servitù rimproverano loro l'assenza di Pia.
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