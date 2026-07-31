L'Erede, la puntata del 31 luglio in streaming

La nuova puntata della serie turca L'Erede ( Halef ) è andata in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 31 luglio . Le puntate della serie con İlhan Şen ( Love, Reason, Get Even ), Aybüke Pusat ( Everywhere I Go , Dreams and Realities ) e Biran Damla Yılmaz ( Forbidden Fruit ) sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Yildiz è costretta dal padre a compiere una scelta piuttosto ardua. Dovrà, infatti, uccidere Serhat o morire, per ottenere il perdono. In un primo momento la donna decide di togliersi la vita, ma Serhat la ferma in tempo.

Sultan punisce Yusuf per aver trasgredito al suo ordine di uccidere Sevde. Il ragazzo non dovrà rivolgere la parola alla donna che ama, né avvicinarsi a lei. Qualora non dovesse obbedire, Hatcik verrà mandata in un villaggio lontano e data in sposa a un altro uomo.

Melek arriva alla villa di Sultan e successivamente si scontra con Yildiz. Nel frattempo, la situazione precipita quando la gendarmeria scopre un deposito contenente presunti reperti storici illegali e Serhat viene accusato di traffico di opere d'arte. L'uomo viene arrestato e trasferito in caserma. La comunità si raduna davanti alla villa e alla caserma, cercando risposte e mostrando solidarietà.

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