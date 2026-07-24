Nella nuova puntata di venerdì 31 luglio de L'Erede (Halef), la nuova serie tv turca di Canale 5 con İlhan Şen (Love, Reason, Get Even), Aybüke Pusat (Everywhere I Go, Dreams and Realities) e Biran Damla Yılmaz (Forbidden Fruit), Melek affronta Serhat.
Nel video qui sopra, potete vedere l'episodio 25 de L'Erede.
Il padre di Yildiz la costringe a fare una scelta: se vorrà ottenere il perdono dovrà uccidere Serhat o morire. Decide quindi di recarsi in un posto isolato, ma viene raggiunta da Serhat. Inizialmente la donna le punta la pistola, ma poi decide di togliersi la vita, ma Serhat la ferma in tempo.
Sultan punisce Yusuf per aver trasgredito al suo ordine di uccidere Sevde. Il ragazzo non potrà mai più avvicinarsi a Hatcik, se non obbedirà, la donna verrà mandata in un villaggio lontano e data in sposa a qualcun altro.
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