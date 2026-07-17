Melek trova il coraggio per chiedere a Sevde chi siano i suoi veri genitori. Ma Sevde si agita e la caccia. Quando resta sola, torna in casa e trova Yusuf, inviato da Sultan, che le punta una pistola.

Akif aspetta Serhat in un ristorante, ma nell'attesa viene raggiunto da Asir che vuole a tutti i costi incontrare Serhat.

I Kordagli sono in subbuglio per la vicenda dei reperti archeologici, mentre Akif trama per venderli di nascosto.

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