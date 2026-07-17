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L'erede

SERIE TV17 luglio 2026

L'Erede, le anticipazioni del 24 luglio

Ecco cosa succederà nella nuova puntata della serie turca L'Erede in onda venerdì 24 luglio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di venerdì 24 luglio de L'Erede (Halef), la nuova serie tv turca di Canale 5 con İlhan Şen (Love, Reason, Get Even), Aybüke Pusat (Everywhere I Go, Dreams and Realities) e Biran Damla Yılmaz (Forbidden Fruit), Melek trova il coraggio di chiedere i sono i genitori.

Nel video qui sopra, potete vedere l'episodio 20 di L'Erede.

L'Erede: le anticipazioni del 24 luglio

Mert Dogan (Kordagli) in una scena de L'Erede
Mert Dogan (Kordagli) in una scena de L'Erede

Melek trova il coraggio per chiedere a Sevde chi siano i suoi veri genitori. Ma Sevde si agita e la caccia. Quando resta sola, torna in casa e trova Yusuf, inviato da Sultan, che le punta una pistola.

Akif aspetta Serhat in un ristorante, ma nell'attesa viene raggiunto da Asir che vuole a tutti i costi incontrare Serhat.

I Kordagli sono in subbuglio per la vicenda dei reperti archeologici, mentre Akif trama per venderli di nascosto.

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