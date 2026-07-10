L'Erede, la puntata del 10 luglio in streaming

La nuova puntata della serie turca L'Erede ( Halef ) è andata in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 10 luglio . Le puntate della serie con İlhan Şen ( Love, Reason, Get Even ), Aybüke Pusat ( Everywhere I Go , Dreams and Realities ) e Biran Damla Yılmaz ( Forbidden Fruit ) sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

I festeggiamenti delle nozze si celebrano in un clima carico di tensione: Melek affronta Serhat davanti a tutti, accusandolo di averle promesso un amore che non ha mai avuto il coraggio di dimostrare. La ragazza lo lascia tra lo shock generale, trasformando la festa in scandalo. Subito dopo, Melek fugge, ma viene inseguita da Izzet, un uomo di Meryem, incaricato di eliminarla. Il piano però fallisce, infatti, nello scontro è proprio lui a morire.



Serhat, insieme ai suoi uomini, è giunto alla villa di capo Ziyan, ne esce senza che nasca nessun conflitto. Informa Akif di essersi accordato con Ziyan e successivamente confessa: Ziyan lo sta ricattando dato che possiede i video compromettenti del suocero Himli. Sevde, intanto, saputo che hanno sparato a Melek, va alla villa degli Yelduran e convince Sultan a fargliela incontrare.

Akif informa Nergis del fatto che hanno sparato a Melek. Inoltre, Serhat vuole porre fine al ricatto di Halim nei confronti di Hilmi. Gli tende un agguato in un ristorante, ma per una mossa avventata di Hilmi, Serhat reagisce sparando e uccidendolo.

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