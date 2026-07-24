L'Erede, la puntata del 24 luglio in streaming

La nuova puntata della serie turca L'Erede (Halef) è andata in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 24 luglio. Le puntate della serie con İlhan Şen (Love, Reason, Get Even), Aybüke Pusat (Everywhere I Go, Dreams and Realities) e Biran Damla Yılmaz (Forbidden Fruit) sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 24 luglio di L'Erede.
Melek vuole sapere da Sevde l'identità dei suoi veri genitori. Lei si agita e caccia via la ragazza. Akif si trova al ristorante e vede Asir che vuole a tutti i costi incontrare Serhat. Quando il Capo arriva, comunica ad Asir di voler invitare a cena la famiglia Kordagli al completo per festeggiare insieme alla villa degli Yelduran.
Il Capo Ziyan dopo aver ricevuto la notizia resta perplesso, ma, allo stesso tempo, è felice per la fine delle ostilità tra le due famiglie. Una cena in famiglia rivela verità nascoste. Serhat impone con decisione la sua posizione di Capo e scopre l'esistenza di un progetto di creazione di una miniera.
Durante la cena Sevde porta ulteriore scompiglio e Melek deve far i conti con una cruda e imprevedibile verità. I Kordagli sono agitati per la vicenda dei reperti archeologici, mentre Akif trama per venderli di nascosto. Infine, Meryem convince Ziyan a parlare con Yildiz.
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