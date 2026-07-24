L'Erede, la puntata del 24 luglio in streaming

La nuova puntata della serie turca L'Erede (Halef) è andata in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 24 luglio. Le puntate della serie con İlhan Şen (Love, Reason, Get Even), Aybüke Pusat (Everywhere I Go, Dreams and Realities) e Biran Damla Yılmaz (Forbidden Fruit) sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 24 luglio di L'Erede.

L'Erede: la trama della puntata del 24 luglio