L'Erede, la puntata del 17 luglio in streaming

La nuova puntata della serie turca L'Erede ( Halef ) è andata in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 17 luglio . Le puntate della serie con İlhan Şen ( Love, Reason, Get Even ), Aybüke Pusat ( Everywhere I Go , Dreams and Realities ) e Biran Damla Yılmaz ( Forbidden Fruit ) sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Sultan sogna Sevde che entra nella sua camera mentre dorme e tenta di soffocarla. Da sveglia, continua a provare la sensazione del tentato omicidio e resta nel dubbio che non si sia trattato davvero di un sogno. Decide di incontrare Meryem e le fa capire che, per eliminare Melek, dovrà prima liberarsi di Sevde.



Asir affida a Yildiz una chiavetta USB da consegnare a Serhat. Melek accetta di prendere il primo volo della sera con i genitori. Yildiz ricatta Melek con l'USB che contiene i filmati delle scappatelle del padre. Melek decide di andarsene, ma arrivata al portone della villa cambia idea e calpesta l'USB, annunciando a tutti che diventerà lei la padrona di casa e che resterà nella villa.

Serhat visita i terreni lungo il fiume che appartengono alla sua famiglia e che i Kordagli vogliono acquistare. Non si capacita dello stato di assoluta povertà della zona e chiede spiegazioni al capo villaggio. Nel frattempo, Melek continua a rifiutare la presenza di Yildiz, seconda moglie di Serhat. Questi alla fine esasperato riconduce Yildiz a casa dei propri genitori, dichiarando di porre fine al loro matrimonio.

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