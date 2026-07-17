L'Erede, la puntata del 17 luglio in streaming

La nuova puntata della serie turca L'Erede (Halef) è andata in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 17 luglio. Le puntate della serie con İlhan Şen (Love, Reason, Get Even), Aybüke Pusat (Everywhere I Go, Dreams and Realities) e Biran Damla Yılmaz (Forbidden Fruit) sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 17 luglio di L'Erede.
Sultan sogna Sevde che entra nella sua camera mentre dorme e tenta di soffocarla. Da sveglia, continua a provare la sensazione del tentato omicidio e resta nel dubbio che non si sia trattato davvero di un sogno. Decide di incontrare Meryem e le fa capire che, per eliminare Melek, dovrà prima liberarsi di Sevde.
Asir affida a Yildiz una chiavetta USB da consegnare a Serhat. Melek accetta di prendere il primo volo della sera con i genitori. Yildiz ricatta Melek con l'USB che contiene i filmati delle scappatelle del padre. Melek decide di andarsene, ma arrivata al portone della villa cambia idea e calpesta l'USB, annunciando a tutti che diventerà lei la padrona di casa e che resterà nella villa.
Serhat visita i terreni lungo il fiume che appartengono alla sua famiglia e che i Kordagli vogliono acquistare. Non si capacita dello stato di assoluta povertà della zona e chiede spiegazioni al capo villaggio. Nel frattempo, Melek continua a rifiutare la presenza di Yildiz, seconda moglie di Serhat. Questi alla fine esasperato riconduce Yildiz a casa dei propri genitori, dichiarando di porre fine al loro matrimonio.
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