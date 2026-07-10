L'Erede, la morte di Halim

Serhat decide di mettere definitivamente fine al ricatto di Halim nei confronti di Hilmi. Per creare la situazione adatta, organizza un incontro in un ristorante con l'intenzione di affrontare il suo rivale. Tuttavia, un gesto impulsivo di Hilmi fa degenerare gli eventi: Serhat uccide Halim.

Nel frattempo, Yusuf controlla il telefono della vittima e scopre che Dalyan era il socio d'affari di Halim. Gli Yelduran sfruttano immediatamente questa informazione per costruire un piano contro di lui. Dopo avergli fatto trovare il cadavere, gli mettono l'arma del delitto tra le mani e lo immortalano da lontano.

Successivamente, Serhat incontra il Capo Ziyan ed estingue personalmente il debito di Hilmi. L'accordo si conclude con uno scambio di denaro e di fotografie che incastrano Dalyan.

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Le puntate della serie con İlhan Şen (Love, Reason, Get Even), Aybüke Pusat (Everywhere I Go, Dreams and Realities) e Biran Damla Yılmaz (Forbidden Fruit) sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

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