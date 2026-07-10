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L'erede

SERIE TV10 luglio 2026

L'Erede, le anticipazioni del 17 luglio

Ecco cosa succederà nella nuova puntata della serie turca L'Erede in onda venerdì 17 luglio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di venerdì 17 luglio de L'Erede (Halef), la nuova serie tv turca di Canale 5 con İlhan Şen (Love, Reason, Get Even), Aybüke Pusat (Everywhere I Go, Dreams and Realities) e Biran Damla Yılmaz (Forbidden Fruit), Melek affronta Serhat.

Nel video qui sopra, potete vedere l'episodio 18 di L'Erede.

L'Erede: le anticipazioni del 17 luglio

Biran Damla Yilmaz (Yildiz) in una scena de L'Erede
Biran Damla Yilmaz (Yildiz) in una scena de L'Erede

Sultan sogna Sevde che entra nella sua camera mentre dorme e tenta di soffocarla. Per tutto il giorno continua a provare la sensazione del tentato omicidio e resta nel dubbio che non si sia trattato davvero di un sogno. Decide di incontrare Meryem e affronta l'idea di eliminare Melek.

Asir consegna a Yildiz una chiavetta USB da portare a Serhat. Melek accetta di prendere il primo volo della sera con i genitori. Yildiz ricatta Melek con la chiavetta che contiene i filmati delle scappatelle del padre. Melek fa le valigie, ma arrivata al portone della villa cambia idea e calpesta la chiavetta, annunciando a tutti che diventerà lei la padrona di casa e che resterà nella villa, per il momento dormendo nella stanza degli ospiti.

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