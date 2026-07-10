Nella nuova puntata di venerdì 17 luglio de L'Erede (Halef), la nuova serie tv turca di Canale 5 con İlhan Şen (Love, Reason, Get Even), Aybüke Pusat (Everywhere I Go, Dreams and Realities) e Biran Damla Yılmaz (Forbidden Fruit), Melek affronta Serhat.
Nel video qui sopra, potete vedere l'episodio 18 di L'Erede.
Sultan sogna Sevde che entra nella sua camera mentre dorme e tenta di soffocarla. Per tutto il giorno continua a provare la sensazione del tentato omicidio e resta nel dubbio che non si sia trattato davvero di un sogno. Decide di incontrare Meryem e affronta l'idea di eliminare Melek.
Asir consegna a Yildiz una chiavetta USB da portare a Serhat. Melek accetta di prendere il primo volo della sera con i genitori. Yildiz ricatta Melek con la chiavetta che contiene i filmati delle scappatelle del padre. Melek fa le valigie, ma arrivata al portone della villa cambia idea e calpesta la chiavetta, annunciando a tutti che diventerà lei la padrona di casa e che resterà nella villa, per il momento dormendo nella stanza degli ospiti.
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