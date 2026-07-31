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L'erede

SERIE TV31 luglio 2026

L'Erede, le anticipazioni del 7 agosto

Ecco cosa succederà nella nuova puntata della serie turca L'Erede in onda venerdì 7 agosto in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di venerdì 7 agosto de L'Erede (Halef), la nuova serie tv turca di Canale 5 con İlhan Şen (Love, Reason, Get Even), Aybüke Pusat (Everywhere I Go, Dreams and Realities) e Biran Damla Yılmaz (Forbidden Fruit), Serhat esce di prigione.

Nel video qui sopra, potete vedere l'episodio 27 de L'Erede.

L'Erede: le anticipazioni del 7 agosto

Aybuke Pusat (Melek) in una scena de L'Erede
Aybuke Pusat (Melek) in una scena de L'Erede

Yildiz è in balia della rabbia, innamorata di Serhat che la tratta come una sorella, non si da' per vinta e vuole averlo tutto per sé. Melek ha compassione di Yildiz e cerca di mediare e farle comprendere che non è sua nemica.

Serhat esce di prigione, ma il procedimento penale a suo carico non è ancora terminato. Intanto, Akif continua il complotto con la famiglia Kordali ai danni del fratello.

Perdutamente innamorato della moglie di Asir, Nida rischia quasi di farsi scoprire.

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