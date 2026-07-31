Yildiz è in balia della rabbia, innamorata di Serhat che la tratta come una sorella, non si da' per vinta e vuole averlo tutto per sé. Melek ha compassione di Yildiz e cerca di mediare e farle comprendere che non è sua nemica.

Serhat esce di prigione, ma il procedimento penale a suo carico non è ancora terminato. Intanto, Akif continua il complotto con la famiglia Kordali ai danni del fratello.

Perdutamente innamorato della moglie di Asir, Nida rischia quasi di farsi scoprire.

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