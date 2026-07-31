La pellicola campione mondiale d'incassi si concentra sul profilo di J. Robert Oppenheimer , fisico tra i protagonisti del Progetto Manhattan, destinato a cambiare per sempre il corso del Novecento. Nolan non si limita però a raccontare solo il processo creativo della bomba atomica, bensì si sofferma anche sul lato più umano dello scienziato, puntando i riflettori anche sul legame con la moglie Kitty e i dilemmi morali che segneranno ogni sua scelta. Il film è tratto dal libro vincitore del Premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e Martin J. Sherwin.

Mercoledì 5 agosto , in occasione dell'81esimo anniversario del bombardamento atomico di Hiroshima, Canale 5 propone in prima visione assoluta Oppenheimer , film scritto e diretto da Christopher Nolan vincitore di 7 Premi Oscar e 5 Golden Globe.

Oppenheimer, il cast

Accanto all'attore Cillian Murphy, premiato con il premio Oscar per la sua interpretazione nel ruolo del protagonista Oppenheimer, l'attrice Emily Blunt nel ruolo della moglie Katherine "Kitty".

Matt Damon, che con Nolan aveva già lavorato in Interstellar e che ritroverà con Odissea, è impegnato nel ruolo del generale Leslie Groves Jr., direttore del Progetto Manhattan. Mentre Robert Downey Jr. è Lewis Strauss, commissario fondatore della Commissione statunitense per l'energia atomica.

Oppenheimer, dove vedere il film in tv e in streaming

Il film Oppenheimer sarà trasmesso in prima tv assoluta mercoledì 5 agosto, in prima serata, su Canale 5 e sarà disponibile in contemporanea streaming su Mediaset Infinity. Inoltre, sulla stessa piattaforma la pellicola sarà disponibile gratis e on demand dal 6 al 12 agosto.



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