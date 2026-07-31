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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV31 luglio 2026

Tutto per la mia famiglia, la puntata del 31 luglio in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia, andata in onda il 31 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda venerdì 31 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia, la trama della puntata del 31 luglio

Cihan Simsek (Ogulcan) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Cihan Simsek (Ogulcan) in una scena di Tutto per la mia famiglia

Tolga scopre che il suo ruolo nello spettacolo teatrale scolastico è stato assegnato a Omer e che quest'ultimo, interpreterà una scena in cui sparerà al suo migliore amico Doruk.

Tolga vuole vendicarsi: sostituirà la pistola di scena con un'arma vera affinché Omer uccida Doruk davanti a tutti. Nel frattempo, Sibel gelosa per l'interesse che il marito prova nei confronti di Suzan, caccia di casa lei e Harika. Infatti ha sorpreso quest'ultima rubare degli orecchini.

Infine, Kadir va a trovare Orhan nel suo nuovo ufficio, per congratularsi con lui. Doruk accompagna Asiye a vendere le fedi dei suoi genitori, ma una volta salutata la ragazza, rientra dal gioielliere per ricomprarle.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15, il sabato alle 17:45 e la domenica alle 17:15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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